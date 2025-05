Portal das Finanças. Contabilistas denunciam falhas e exigem prorrogação de prazos

A Ordem dos Contabilistas Certificados denuncia falhas persistentes no Portal das Finanças, uma semana após o apagão do sistema elétrico, e pede mais tempo para o cumprimento de obrigações fiscais.



A bastonária alerta para os impactos no cumprimento fiscal. Em declarações à Renascença, Paula Franco diz que ainda não passou um único dia em que o site funcionasse a 100%.

“O site da Autoridade Tributária tem estado muito instável (...) Isso preocupa-nos muito numa altura em que temos várias obrigações anuais a decorrer.”

O problema tem afetado com especial incidência no e-fatura e nas entregas do SAF-T de faturação, cujo prazo terminou na quarta-feira.



Paula Franco apela ao Governo que prolongue o prazo, pelo menos, por mais uma semana, para o cumprimento de diversas obrigações fiscais.

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados lamenta também o que diz ser o silêncio da Secretaria de Estado das Finanças sobre os problemas no portal.

A Renascença questionou o Ministério das Finanças sobre a possibilidade de um prolongamento dos prazos, mas ainda não obteve resposta.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, durante cerca de 10 a 11 horas, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.



A Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade anunciou na semana passada a criação de um comité para investigar as causas do "apagão" "excecional e grave" na Península Ibérica.

[notícia atualizada às 18h36]