Novo Banco vai pagar 1,1 mil milhões de euros em dividendos a acionistas

"Esse dinheiro sairá do banco dentro de 30 dias, a partir de hoje, e será pago aos nossos acionistas", afirmou Benjamin Dickgiesser durante uma conferência telefónica com analistas para apresentação dos resultados do primeiro trimestre do Novo Banco.

"O Novo Banco informa que foi aprovada uma redução de capital social no montante de 1.100 milhões de euros, com o objetivo de libertar excesso de capital", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Relativamente aos resultados financeiros do primeiro trimestre deste ano, em que o lucro do Novo Banco recuou 1,9% para 177,2 milhões de euros, o presidente executivo (CEO) do banco considerou que são números "muito consistentes".

"Penso que se trata claramente de um conjunto muito sólido de resultados. Quando olhamos para o balanço e para a demonstração de resultados, estamos a progredir e a cumprir os objetivos em todas as frentes e categorias", afirmou Mark Bourke.

O CEO referiu, nomeadamente, o crescimento registado "em todas as principais carteiras de crédito, hipotecário e ao consumo", assim como nas comissões e na base de depósitos.