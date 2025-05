Greve parou todos os comboios da CP até às 17h00

Não há comboios. A greve marcada por 14 sindicatos de trabalhadores da CP fez com que nenhum comboio da transportadora pública ferroviária portuguesa circulasse até às 17h00, segundo fonte da empresa.

A paragem total dos comboios da CP cumpre a previsão de fortes perturbações na circulação que a empresa fez esta terça-feira, apontando para especial impacto entre esta quarta-feira e sexta, dia 9 de maio. O Tribunal Arbitral do Conselho Económico Social decidiu não marcar serviços mínimos.

Os 14 sindicatos marcaram as paralisações contra a imposição de aumentos salariais "que não repõem o poder de compra", pela "negociação coletiva de aumentos salariais dignos" e pela "implementação do acordo de reestruturação das tabelas salariais, nos termos em que foi negociado e acordado".

A greve entre os dias 7 e 8 de maio foi convocada pela Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), a Associação Sindical Independente dos Ferroviários da Carreira Comercial (ASSIFECO), a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), o Sindicato Nacional dos Transportes Comunicações e Obras Públicas (FENTCOP), o Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins (SINAFE), o Sindicato Nacional Democrático da Ferrovia (SINDEFER), o Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários das Infraestruturas e Afins (SINFA), o Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Transportes e Indústria (SINTTI), o Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins (SIOFA), o Sindical Nacional de Quadros Técnicos (SNAQ), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), o Sindicato dos Transportes Ferroviários (STF) e o Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários (STMEFE).

Já entre para os 7 e 8 de maio, foi convocada uma paralisação pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) e entre 7 e 14 de maio pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).

