Lucro do Banco Montepio sobe 6,7% para 34,2 milhões de euros nos primeiros três meses do ano

Banco Montepio registou um lucro consolidado de 34,2 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 6,7% em relação ao período homólogo, anunciou esta quarta-feira a instituição em comunicado.

"O Banco Montepio alcançou um resultado líquido consolidado de 34,2 milhões de euros no primeiro trimestre de 2025, traduzindo um aumento de 6,7% face ao mesmo período de 2024 e uma rendibilidade bruta do capital próprio de 10,6% (+0,5 pontos percentuais desde o primeiro dia do ano)", refere.

De acordo com o banco, o produto bancário ascendeu a 104,5 milhões de euros, tendo a margem financeira atingido 85,6 milhões de euros e as comissões líquidas 32,9 milhões de euros.