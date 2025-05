IMI. Quem está isento, quem paga e quando paga?

No entanto, este ano o Governo prolongou o prazo limite, até ao final de junho, devido a constrangimentos técnicos no portal.

Afinal quem paga e quando IMI? Quem está isento? É possível reduzir o valor do IMI? Retire as dúvidas aqui.

O Governo anunciou, recentemente, o adiamento do prazo limite de pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Os proprietários têm mais um mês para abrir os cordões à bolsa.

Para pagamentos de IMI acima de 500 euros , é possível pagar em três vezes: até final de junho, no mês de agosto e no mês de novembro.

Quem tem a pagar menos de 100 euros de IMI, tem de fazê-lo numa prestação única e conta agora com dois meses, até final de junho.

Quem está isento de IMI?

Os imóveis para habitação própria e permanente, com um valor patrimonial até 125 mil euros, não pagam IMI nos primeiros anos. É uma isenção temporária, válida por três anos, que pode ser prolongada por mais dois.

A isenção pode ainda abranger arrumos, garagens e despensas, mesmo que sejam consideradas uma fração autónoma, desde que estejam incluídas no edifício ou na urbanização da habitação própria e permanente.

A isenção de IMI é automática e permanente para as famílias com baixos rendimentos, até 16 398,17 euros anuais brutos (em 2024) ou 16 824,50 euros (em 2025), e para imóveis com um valor patrimonial até 71 296,40 euros (em 2025).

Estão ainda isentos imóveis arrendados com rendas congeladas ou com lojas históricas.

Quem muda para um lar de terceira idade perde a isenção?

Não. Quem está a residir em lares de terceira idade, instituições de saúde ou com familiares continua isento de pagar IMI, por baixos rendimentos. Ainda assim, terá de provar que era a sua habitação própria e permanente, até ficar dependente dos cuidados de terceiros.