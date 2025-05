CP alvo de 45% de reclamações sobre comboios no Portal da Queixa

A CP foi alvo de 45% das reclamações sobre comboios e metropolitanos desde o início do ano no Portal da Queixa. A empresa pública de transporte ferroviário tem ainda um baixo índice de satisfação, de apenas 17.3 pontos em 100.

Segundo o Portal da Queixa, maio já é o mês com a maior média diária de reclamações do ano sobre a CP. Os atrasos, supressões de comboios e greves correspondem a 40% do total das queixas, enquanto o mau atendimento e a falta de comunicação representam 23,3% das reclamações, e 16,8% das queixas são sobre os problemas nos pagamentos ou cobranças indevidas. As avarias técnicas provocaram 15,8% das queixas de 2025.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A CP tem ainda uma pontuação baixa no nível de satisfação dos clientes, que é de 17.3 pontos em 100 possíveis. A taxa de solução de reclamações é de 13,2%, indica o Portal da Queixa, e a taxa de retenção de clientes é calculada (não se sabe como) em 31,7%.

A transportadora ferroviária está esta terça-feira no penúltimo de oito dias de greve, que teve particular impacto nos primeiros dias devido à não definição de serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral.