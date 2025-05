É utente da Carris? Sindicato anuncia greves em junho

O Sindicato Nacional de Motoristas e outros Trabalhadores anunciou esta terça-feira uma greve na Carris, parcial entre 2 e 6 de junho, e de 24 horas em 12 de junho, em protesto pelo impasse nas negociações com a empresa.

Em comunicado, o Sindicato Nacional de Motoristas e outros Trabalhadores (SNMOT) informou que irá convocar uma greve na transportadora rodoviária Carris, entre 2 e 6 de junho, de segunda a sexta-feira, de duas horas no início e no fim de cada serviço, e de 24 horas em 12 de junho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A estrutura sindical explicou que o acordo sobre as atualizações salariais não implicaria o encerramento do processo negocial e que, juntamente com a empresa, iria constituir "grupos de trabalho com vista, nomeadamente, à redução do horário de trabalho de forma faseada para as 35 horas semanais".

Segundo o SNMOT, já tinha conseguido reduzir a prestação de trabalho efetivo para cerca de 37 horas e 30 minutos semanais, "facto que só foi assumido por todos os envolvidos nesse processo algum tempo depois", tendo-se realizado em 30 de abril a primeira reunião do grupo de trabalho criado para a redução da prestação de trabalho efetivo para as 35 horas semanais.

No entanto, a Carris, após solicitação do sindicato para que facultasse dados de forma a poder apresentar "propostas o mais fidedignas possíveis e alcançáveis pela empresa", não o fez.

"Ao contrário de outros, o SNMOT não pretende ficar à espera das propostas da empresa para depois as criticar ou as rejeitar" e "pretende fazer" o "que já fez com a redução da prestação efetiva de trabalho das 40 horas para as 37 horas e 30 minutos", refere-se na nota, assegurando que "continuará a ser um sindicato pró-ativo e não passivo ou reativo".

A estrutura sindical salientou que a empresa conhece o resultado do anterior plenário realizado em Miraflores (Oeiras), em que os trabalhadores mandataram o SNMOT para "convocar uma greve para o período festivo da cidade de Lisboa (Santo António) caso não existisse qualquer evolução" no processo.

A Carris, acrescentou o SNMOT, "parece ignorar todos os avisos dados pelos trabalhadores e pretende - mais uma vez - não cumprir com os seus próprios compromissos", como o de que iria propor uma data para a reunião seguinte entre 5 e 9 de maio, o que incumpriu sem dar "qualquer justificação", demonstrando o "respeito que os trabalhadores lhe merecem".

Com a marcação da greve, em conformidade com o mandato recebido, o sindicato considerou que pode ser que assim "a empresa comece a respeitar os trabalhadores como merecem" e "não se lembre apenas dos trabalhadores quanto existem efemérides ou quanto acontece algo de anormal".

A Carris está sob gestão da Câmara Municipal de Lisboa desde 2017 e os trabalhadores são representados por várias estruturas sindicais, como o SNMOT, o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), o Sitra - Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, o Sitese - Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços e o ASPTC - Associação Sindical dos Trabalhadores da Carris e Participadas.