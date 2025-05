Está a aumentar o crédito para consumo

Aumentaram em março os empréstimos para despesas pessoais e compra de carro e os descobertos autorizados nas contas ordenados, quando os bancos antecipam o valor de um salário ao cliente, segundo dados revelados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

Em valor, o crédito ao consumo subiu 5,4%, de fevereiro para março, e 12,9%, em comparação com março do ano passado, para 777 milhões de euros.

Os dados do Banco de Portugal apontam ainda para um aumento de 5,7% no número de contratos, em março. Ainda assim, nos últimos 12 meses a subida é de apenas 0,6%. Ou seja, sobe sobretudo o valor do empréstimo.

O crédito pessoal, para férias, joias, eletrodomésticos ou outros bens, cresceu 2,4% ou 353 milhões de euros, em março.

O crédito automóvel subiu 7,1%, ou 297 milhões. O crédito através de cartões bancários ou descoberto autorizado aumentou 10,3%, ou 127 milhões de euros.