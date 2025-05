"Histórico". ​INATEL e sindicatos assinam acordo de empresa

A Fundação INATEL assinou um acordo de empresa considerado “histórico” com todos os sindicatos representativos dos trabalhadores.



O entendimento foi alcançado com o Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE), Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O acordo de empresa garante uma aumento de 2,5% no vencimento de todos os trabalhadores e a eliminação dos subníveis da tabela salarial.

A retribuição mínima no Inatel será agora de 890 euros por mês, 20 euros acima do salário mínimo nacional.

Também está prevista “a redução do período normal de trabalho previsto para as unidades hoteleiras de 39 para 35 horas, de forma faseada, a partir de 2026 e até 2029”, indica o Inatel, em comunicado.

O Fundo de Apoio da INATEL também será reposto, “com o objetivo de acompanhar as situações de necessidades temporárias dos seus colaboradores”.

“Termos trabalhadores motivados é fundamental. Procuramos, também, que o acordo não pusesse em causa a sustentabilidade da Fundação INATEL”, afirma o presidente José Manuel da Costa Soares.

A Fundação INATEL desenvolve atividades de valorização dos tempos livres nas áreas do turismo social, da cultura popular e do desporto amador.