Tribunal de Contas autoriza Metro de Lisboa a comprar 72 novas carruagens

O Tribunal de Contas (TdC) deu visto prévio ao contrato de aquisição de 72 novas carruagens para a frota do Metropolitano de Lisboa, anunciou esta sexta-feira a empresa de transportes.

Em comunicado, o Metro de Lisboa revelou que a autorização do TdC se refere à compra de 24 unidades triplas, prevista num contrato assinado em 22 de outubro de 2024 com a empresa Stadler Rail Valencia, pelo valor de 134 milhões de euros (MEuro).

O contrato tem uma duração global de 54 meses (quatro anos e meio), com início após a data do visto prévio.

Segundo o Metro, está prevista ainda a opção de compra de mais 36 carruagens (12 unidades triplas) para a frota da empresa.

O Metro justifica a aquisição das novas 24 unidades triplas, da série ML 24, "com o aumento expectável da procura na rede de Metropolitano nos próximos anos face à expansão da rede, o aumento e ajustamento das frequências de operação em resultado da instalação do novo sistema de regulação CBTC (Communications-based Train Control)" e a necessidade de assegurar a substituição dos ativos em fim de vida.

As novas ML 24 funcionam com "um novo sistema de controlo automático e contínuo de comboios, novos sistemas de videovigilância, climatização e ventilação, deteção de incêndios, espaço para bagagem de maior volume, painéis digitais para informação ao cliente e melhoria das condições de evacuação em galeria", destacou o Metropolitano de Lisboa.

Cada uma das 24 unidades triplas tem duas carruagens motoras e uma carruagem reboque intermédia e está preparada para condução automática com maquinista a bordo.

As novas carruagens asseguram acessibilidade plena, com áreas para fixação de cadeiras de rodas e intercomunicador e botão de aviso para contacto com o maquinista, além de um contraste visual reforçado entre as portas e a estrutura das carruagens que, "combinado com outros indicadores visuais e sonoros, permite aos clientes com deficiências visuais localizar melhor as portas e aferir o seu estado de abertura e fecho".

O concurso público internacional para a aquisição destas unidades foi lançado em 4 de dezembro de 2023, com o preço base de 138 MEuro mais IVA.

Esta aquisição é cofinanciada em 45 MEuro pelo Programa Sustentável 2030 e o restante pelo Fundo Ambiental.