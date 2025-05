UE admite taxa fixa de 2 euros sobre encomendas da Temu e Shein

Para abrandar o elevado fluxo de compras de baixo valor que chegam ao espaço comunitário, através de plataformas asiáticas, Bruxelas avalia a fixação de uma taxa de 2 euros sobre as encomendas. Se forem enviadas para armazéns, a taxa proposta é reduzida, para apenas 50 cêntimos.

A medida foi comunicada esta terça-feira ao Parlamento Europeu pelo comissário com a pasta do comércio, Maroš Šefčovič, segundo avança o Financial Times.

Já se sabia que o executivo comunitário preparava uma taxa sobre as encomendas de baixo valor, isentas de IVA.

Esta “handling fee” pode vir a render milhares de milhões de euros, às autoridades alfandegárias ou ao orçamento comunitário, um tema que está hoje a ser debatido em Bruxelas, na Conferência Anual.

No último ano entraram 4,6 mil milhões de artigos de baixo valor na União Europeia. Atualmente estão isentos de impostos e taxas, por serem transacionados por menos de 150 euros.

A Comissão Europeia já tinha proposto eliminar esta isenção com a reforma alfandegária.