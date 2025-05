Mário Centeno pede estabilidade política

Dias depois das eleições legislativas, o governador do Banco de Portugal evita comentar diretamente o resultado, mas defende a importância de políticas económicas que assegurem um quadro de estabilidade e previsibilidade, ao contrário do que observamos hoje nos Estados Unidos: "O que temos observado no outro lado do Atlântico é um elencar de como não conduzir políticas económicas. No caso português, deve-se manter um quadro de previsibilidade e estabilidade, que tanto custou aos portugueses conseguir".

Mário Centeno reforça a ideia, porque "não há nada pior para a condição das nossas vidas do que enquadramentos políticos que tomam decisões num dia e voltam para trás no outro". Por isso, “a estabilidade política é um ativo precioso nos tempos que correm", conclui.

Enquanto em Belém ainda decorrem as audiências do Presidente da República com os partidos, o governador admite que existem "várias alternativas possíveis" de gestão das contas públicas. No entanto, "não cabe ao banco central emitir juízos sobre esse debate", acrescenta.

Centeno sublinha ainda que Portugal tem sido um exemplo de estabilidade financeira e o país não quer recuar aos tempos da troika.

Aumenta o risco sobre a estabilidade financeira

Nos últimos meses agravaram-se os riscos sobre a estabilidade financeira, uma consequência da crescente imprevisibilidade das políticas económicas norte-americanas e das tensões geopolíticas, de acordo com o Relatório publicado esta quarta-feira pelo Banco de Portugal.

“As tensões resultantes dos conflitos militares na Ucrânia e no Médio Oriente, a que acrescem as alterações na política externa dos EUA, sobretudo nos domínios geoestratégico e comercial, aumentam a probabilidade de disrupções nas cadeias de abastecimento e nos fluxos comerciais, com repercussões negativas no crescimento económico, na inflação e nos preços dos ativos”, refere o documento.