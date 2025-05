"Contra o interesse do país". Sarmento afasta espanhóis da corrida pelo Novo Banco

Para o ainda ministro das Finanças, a concretização dessa operação aumentaria a "concentração e dependência no sector bancário".

Segundo o Jornal Económico , o banco espanhol já terá contratado a consultora Deloite para avaliar a compra do Novo Banco, que se situará entre os 5500 e os 7000 milhões de euros.

Miranda Sarmento afirmou esta quarta-feira que é contra o "interesse do país" a compra do Novo Banco por um banco espanhol.

"Parece-me que é do interesse do país que não haja uma excessiva dependência, uma excessiva concentração do nosso sector bancário nas mãos de bancos de um único país, como é o caso de Espanha", afirmou o governante.

Em Portugal, o CaixaBank detém o BPI. Globalmente, a banca espanhola representa quase um terço do mercado bancário nacional - "talvez mais do que um terço", adianta Sarmento.

"Eu creio que por uma questão de concentração e de depedência esse valor não deveria subir", declarou.



Sobre um eventual interesse da Caixa Geral de Depósitos em adquirir o Novo Banco, Sarmento considera que a decisão será sempre do banco público.