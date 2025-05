Inédito. BYD ultrapassa Tesla nas vendas de carros elétricos na Europa

“Este é um momento decisivo para o mercado automóvel da Europa, particularmente quando se considera que a Tesla liderou o mercado de veículos elétricos de bateria durante anos, e a BYD apenas começou oficialmente as operações além da Noruega e Países Baixos no final de 2022”, apontou o analista da JATO Dynamics Felipe Munoz.

A BYD vendeu, em abril, mais de 7.200 carros elétricos na Europa, enquanto a Tesla vendeu 7.165 veículos. A marca de Elon Musk tem sofrido queda atrás de queda nas vendas em 2025, perdendo em abril 49% do volume de vendas que teve no mesmo mês de 2024. Já a BYD registou um aumento de 169%.

Abril de 2025 foi o primeiro mês em que a marca chinesa BYD vendeu mais carros elétricos do que a Tesla na Europa. Segundo um relatório da empresa de análise do mercado automóvel, a JATO Dynamics, esta viragem é “um momento decisivo para o mercado automóvel da Europa”.

Segundo os dados da empresa, Renault, Skoda, Volkswagen, Audi e BMW também superaram as vendas da Tesla de carros elétricos no mês de abril.

Várias marcas europeias têm lançado novos modelos a preços mais baixos para cumprir as regulações de emissões da União Europeia, de acordo com o Financial Times.

Tanto a BYD como outras marcas chinesas alargaram o tipo de modelos que vendem na Europa, avançando para os híbridos plug-in. Esse tipo de carro não está sujeito às tarifas europeias de 45% sobre os carros elétricos fabricados na China.

Em abril foram registados, na Europa, 15.300 veículos fabricados por marcas chinesas, um aumento de 59% comparado com 2024. Já a venda de híbridos plug-in destas marcas aumentou oito vezes, para 9.649 unidades.