Caixabank prepara-se para oferecer três mil milhões pelo Novo Banco

O grupo Caixabank está a preparar uma oferta miníma de 3 mil milhões de euros para comprar o Novo Banco.

De acordo com o jornal espanhol El Economista, o banco espanhol, que detém o BPI, contratou as empresas Morgan Stanley e Deloitte para avaliar uma possível oferta pela instituição financeira portuguesa.

Os valores da proposta podem variar entre os três e os sete mil milhões de euros.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse ser contra a compra em entrevista à RTP3 esta semana. Alerta para a elevada presença espanhola na banca portuguesa.

“A banca espanhola representa hoje um terço do mercado bancário português e creio que por uma questão de concentração e dependência, esse valor não devia subir”, explicou o governante.

Também Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos, revelou preocupação com a maior presença espanhola na banca portuguesa. “Não é saudável para Portugal ter 50% da banca em mãos espanholas”, disse durante a apresentação dos resultados do maior banco do sistema financeiro nacional.

O BPI, comprado pelo Caixabank em 2017, e o Santander são duas grandes instituições presentes em Portugal. Se o Caixabank avançar com o negócio, ficará com 600 balcões e 20% de quota de mercado, praticamente duplicando a sua presença no nosso país.

Os passos do Caixabank têm sido acompanhados de perto não só pelo Governo e o Banco de Portugal, como também pelos restantes intervenientes do setor.