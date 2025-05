"É um circo." CEO de gigante tecnológica arrasa promessas do Governo português

“Honestamente, no geral, Portugal piorou muito desde que começámos a fazer investimentos no país. Se a tendência continuar, deixamos de investir”, escreve.

O líder empresarial, que fornece serviços de internet, incluindo cibersegurança, admite mesmo repensar o investimento no país.

Através da rede social X, Matthew Prince, CEO da norte-americana Cloudfare, acusa o executivo português de não cumprir as promessas para facilitar a contratação de trabalhadores. O empresário tinha anunciado a criação de até 500 novos postos de trabalho em Portugal.

“Acima de tudo, estou farto que digam que as coisas vão melhorar se investirmos mais, apenas para continuarem a piorar”, acrescenta.

A Cloudfare inaugurou a sede em Lisboa em outubro de 2024, com a promessa de contratar mais 400 a 500 pessoas, com o objetivo de chegar a cerca de 800 trabalhadores, à semelhança da delegação em Austin, nos Estados Unidos.

Matthew Prince descreve a situação no país como um “circo” e destaca problemas como os processos de imigração e obtenção de vistos, ou a falta de um aeroporto funcional.

Mas o bilionário não fica por aqui, admite que está a repensar o investimento feito e recomenda ainda a outros investidores que reconsiderem a instalação em Portugal.

"Se esta tendência continua, deixaremos de investir. E se o estamos a considerar fazer como empresa tecnológica, seriam loucos em fazê-lo sem fortes garantias do Governo", alerta.

O CEO compara ainda Portugal com outros países e conclui que mercados emergentes como "Colômbia, Chile, e talvez agora a Argentina" são "todos países mais sérios do que Portugal". Face a nações do Médio Oriente diz que "Portugal promete mais e entrega muito, muito menos."