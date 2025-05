Licenciamentos em máximos desde 2007? " Não é por isso que vamos ter mais casas... ou mais baratas"

Porque, depois, há outro elemento que pesa na estrutura de custos: “a mão de obra vai ser cada vez mais cara, os materiais de construção não vão baixar. Por isso, não é porque nós construímos mais que as casas novas que elas vão ser mais baratas ”.

“Hoje é muito difícil edificar em Portugal abaixo de três mil euros por metro quadrado. Se adicionarmos a este valor o valor do terreno e outras taxas, é muito difícil edificar uma casa nova barata . Eu diria mesmo que isso não vai acontecer”.

Por outro lado, o presidente da APEMIP avisa que, no futuro, quando houver mais casas, a existência de mais oferta não significará, necessariamente, que haverá casas a preços acessíveis.

“Portanto, quando falamos na perspetiva de incrementar com significado o número de casas, temos de pensar na capacidade construtiva, que são os pedreiros, os carpinteiros, os canalizadores… sem eles, não há casas ”.

Perante os dados do Instituto Nacional de Estatística, que revelam que, em 2024, o licenciamento de novas casas atingiu um recorde de 17 anos (34.476), sobretudo no Porto, Maia, Coimbra e Sintra, Paulo Caiado lembra que, apesar de haver mais licenciamentos e de isso serem “ótimas notícias”, isso não passa de um mero procedimento administrativo.

“ Não é por batermos recordes de licenciamento que vamos ter mais casas ” e “com as novas casas que vão vir para o mercado, o preço da edificação não vai baixar”, alerta na Renascença o presidente da Associação de Empresas de Mediação Imobiliária (APEMIP).

Estado pode ser “parte” da solução

Neste quadro, o responsável da associação representativa das empresas imobiliárias sugere a intervenção do Estado central numa “solução transversal” que resolva o problema do acesso à habitação em todo o país, porque este “não é um problema exclusivo de Lisboa a Porto”.

“É possível chegar a uma solução se tivermos um Governo determinado, em trazer para o mercado da habitação um novo segmento, onde o próprio Estado é uma parte”.

Mas, para que isso aconteça, o Estado deve estar disposto a abdicar de rentabilidade.

Paulo Caiado esclarece: “os custos associados aos impostos que incidem sobre a construção, o preço de um terreno e o prazo de licenciamento facilmente representam 50% do preço de uma casa nova. Se subtrairmos estes fatores, uma casa pode custar metade do preço e quem a constrói fica com a mesma margem comercial”.

No final do processo, “podemos ter uma casa a metade do preço e, como contrapartida, um preço controlado”.

Em eventuais futuras vendas, o presidente da APEMIP defende que essas casas sejam transacionadas “pelo valor que custaram, corrigido da inflação acumulada... se assim não for, terá de ser devolvido ao Estado aquilo que foi a sua contribuição para que esta casa esteja neste segmento”.

“É isto que é necessário fazer para resolver o problema do acesso à habitação em Portugal”, remata.