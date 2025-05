Tiago Rosa Gaspar: Combate à corrupção falha por "falta de vontade política"

Em entrevista à Renascença , Tiago Rosa Gaspar defende que o combate à corrupção não está a ser eficaz, apesar do trabalho apresentado e do reforço dos meios.

Dá como exemplo a regulamentação do lobby, que tem sido sucessivamente adiada, ou a última estratégia de combate à corrupção, que terminou em 2024 sem critérios que possam avaliar o impacto e a eficácia.

O investigador Tiago Rosa Gaspar diz ainda que falta transparência na política. "Podíamos ter uma governação mais aberta e transparente, há pequenos vícios que o nosso sistema de governação ainda tem, que não acontecem noutros países europeus", identifica.

Dá o exemplo do caso da empresa familiar do primeiro-ministro, Luís Montenegro: "Há questões relativamente a esta última situação política que, à partida, não parecia haver um grande problema sobre isso, mas as respostas foram custando a sair e não se compreende".

O livro “Decifrar a Corrupção” conta com artigos de vários nomes conhecidos, como a ex-procuradora-geral-adjunta Ana Carla Almeida, do ex-presidente do Tribunal de Contas Europeu Vítor Caldeira ou do juiz conselheiro Paulo Dá Mesquita.