Apesar da instabilidade política e do aumento da despesa em defesa, Fitch admite redução da dívida

Na nota publicada esta terça-feira, a Fitch diz que se mantém a incerteza política de curto prazo, as eleições de 18 de maio não alteraram esta dinâmica. Ainda assim, a “volatilidade política recorrente não tem impedido melhorias no perfil de crédito português” e os analistas esperam que a dívida se mantenha “numa trajetória firmemente decrescente”.

A agência de notação financeira acredita que “a melhor performance orçamental de Portugal face aos seus semelhantes de crédito e outros Estados-membros da UE irá continuar, apoiada por crescimento económico e mais emprego, bem como políticas prudentes”.

A Fitch mantém as projeções de março, altura em que apontava para um excedente orçamental de 0,4% este ano e uma situação de equilíbrio no próximo.

O programa eleitoral da AD antecipa excedentes ao longo da legislatura, 0,3% em 2025 e 0,1% em 2026, quando os empréstimos do PRR vão pesar mais nas contas públicas.

A agência espera ainda que o PIB avance 2,3% este ano e 2,2% em 2026, números inferiores aos da AD, que antecipa crescimentos de 2,4% e 2,6%, respetivamente.

Crescimento do Chega é um risco adicional

Entre os novos riscos está a possibilidade de um arrefecimento da economia, mas a Fitch admite apenas “um abrandamento, e não uma pausa ou reversão do ímpeto económico”.

Por outro lado, a despesa pode aumentar com o crescimento do Chega, um “partido anti-imigração”, assim como a subida da despesa pública com a defesa, em resposta à pressão da NATO e da UE.

Esta nota sublinha que o pedido de ativação da cláusula nacional de escape por parte do governo, sobre a despesa em defesa, pode já indicar que estes gastos “vão subir mais ou mais rápido do que planeado”.

A Aliança Democrática, liderada por Luís Montenegro, venceu as últimas legislativas mas mantem-se em minoria.