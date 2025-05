Avaliação bancária na habitação sobe para 1.866 euros por metro quadrado em abril

O valor mediano de avaliação bancária na habitação fixou-se em 1.866 euros por metro quadrado em abril, numa subida de 16,9% face ao mesmo mês do ano passado e mais 19 euros (1,0%) que em março.

Segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a subida homóloga mais expressiva registou-se na Região Autónoma da Madeira (22,0%), não tendo ocorrido qualquer descida.

Em abril, foram efetuadas cerca de 35.800 avaliações bancárias, o que representa uma descida de 2,3% face ao mês anterior e um aumento de 12,2% em termos homólogos.

Face a março, a Região Autónoma da Madeira apresentou o aumento mais expressivo, de 2,7%, tendo a única descida sido verificada no Alentejo (-0,7%).

As zonas da Grande Lisboa, o Algarve, a Região Autónoma da Madeira, a Península de Setúbal, o Alentejo Litoral e a Área Metropolitana do Porto apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país em 48,9%, 33,2%, 17,4%, 16,7%, 4,6% e 0,3%, respetivamente.

Já o Alto Tâmega e Barroso, Alto Alentejo e Beiras e Serra da Estrela foram as regiões que apresentaram valores mais baixos em relação à mediana do país (-52,9%, -52,8% e -49,2%, respetivamente).

Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária foi 2.105 euros/m2, 19,0% superior a abril de 2024, com os valores mais elevados observados na Grande Lisboa (2.801 euros/m2) e no Algarve (2.480 euros/m2), e tendo o Alentejo apresentado o valor mais baixo (1.363 euros/m2).

Face ao mês anterior, o valor mediano dos apartamentos T1 subiu 66 euros, para 2.666 euros/m2, tendo os T2 e T3 aumentado 38 e 37 euros, respetivamente, para 2.149 euros/m2 e 1.862 euros/m2.

Já no que diz respeito a moradias, o valor mediano foi de 1.385 euros/m2 em abril, o que representa uma subida de 11,0% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Os valores mais elevados observaram-se na Grande Lisboa (2.581 euros/m2) e no Algarve (2.504 euros/m2), com o Centro e o Alentejo a registarem os valores mais baixos (1.042 euros/m2 e 1.098 euros/m2, respetivamente).

Comparando com março, o valor mediano das moradias T2 aumentou 11 euros, para 1.353 euros/m2, as T3 subiram 14 euros, para 1.364 euros/m2, e as T4 subiram 29 euros, para 1.467 euros/m2.