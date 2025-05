Cartier inaugura centro tecnológico em Lisboa

O responsável pelo novo centro de competências tecnológicas fala num “investimento significativo”, que segundo Lucas De Gaulejac ronda as “dezenas de milhões”.

Esta é a primeira vez que o grupo Richemont, que detém marcas como Cartier, Van Cleef & Arpels ou Montblanc, instala um centro tecnológico fora da Suíça. Lisboa foi escolhida pelo ecossistema inovador da cidade, por acolher “pessoas muito qualificadas”, pelo domínio do inglês e pelo investimento que tem sido feito na capital portuguesa a nível tecnológico.

O centro foi inaugurado este terça-feira, “com 3.200 metros quadrados, no Green Campus, no Parque das Nações, com práticas de sustentabilidade “de vanguarda”, explicou em entrevista à Lusa Lucas De Gaulejac, ‘TCC manager – Technology Competency Center manager’ da Richemont.

Este centro vai desenvolver plataformas evolutivas, aperfeiçoar aplicações de negócio e amplificar as capacidades de dados e da inteligência artificial, para garantir a evolução da experiência do consumidor no retalho de luxo.

Este hub do grupo suíço já conta com uma centena de trabalhadores e quer chegar aos 400 nos próximos três anos. Procuram engenheiros de 'software', 'data scientists' [cientistas de dados], especialistas em produtos e arquitetos de soluções, entre outros profissionais.

O grupo já tem “algumas parcerias com universidades para um programa global”, mas prometem não ficar por aqui. Querem participar no ecossistema tecnológico e admitem parcerias também com instituições, ‘startups’ ou incubadoras.

Deste hub vão sai soluções tecnológicas para todo o grupo, que conta com 24 ‘Maisons’ com uma presença global, em mais de 150 localizações. A maioria tem presença comercial em Portugal, através de boutiques ou de parceiros externos.