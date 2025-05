Portugal está entre os países do euro onde o IVA mais agrava a desigualdade

O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) é o principal imposto sobre o consumo na União Europeia e representa a maior fonte de receita fiscal em Portugal.

Segundo o estudo publicado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, entre “entre 2000 e 2023, a receita do IVA em Portugal, em rácio do PIB, aumentou 1,4 pp, situando-se em 9% em 2023”.

Durante este período, “Portugal manteve-se quase sempre acima da média da área do euro”, e na última década tem estado no grupo de países acima da média.

Segundo os autores, esta posição reflete a importância do consumo na economia portuguesa (79% em Portugal que compara com 73% na área do euro em 2023) e “o facto de a taxa média de IVA em Portugal ser superior à média da área do euro” (13% em Portugal que compara com 12% na área do euro).

Em 2023, o IVA representava mais de um quinto da receita fiscal em todos os países da área do euro e 36% em Portugal, mais 3,7 pp do que a média da área do euro.

Portugal paga menos IVA na habitação e energia e mais com comunicações, roupa e calçado

Atualmente, todos os países do euro têm bens e serviços isentos de IVA, mas nenhum aplica a taxa normal mínima de 15%, permitida pela legislação europeia.

A taxa média do IVA “apresenta uma tendência de ligeiro aumento na área do euro, com um acréscimo de 2 pp entre 2000 e 2023”. Portugal seguiu esta tendência, com o aumento da taxa média de 10% para 13%.

“No contexto da crise da dívida soberana foram introduzidas várias alterações no regime do IVA. Destacam-se o aumento de 3 pp na taxa normal em apenas dois anos, o acréscimo de 1 pp nas taxas reduzida e intermédia, bem como a redução do número de bens abrangidos pela taxa reduzida”, recorda este trabalho.

Estas alterações continuam em vigor e a maioria, 90%, incidem sobre o consumo privado e público, apenas o restante afeta o investimento.

De uma forma geral, Portugal aplica taxas de IVA abaixo da média do euro nas categorias sujeitas a taxas reduzidas. “As diferenças mais significativas observam-se nas categorias de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (-2,2 pp), bem como nos restaurantes e hotéis (-1,3 pp)”, refere o estudo.

Já em categorias onde se aplica predominantemente a taxa normal do IVA, Portugal tem valores superiores à média da área do euro, com destaque para as comunicações, vestuário e calçado, onde a diferença é superior a 2 pp.

Consumidores poupam 15% do rendimento com as taxas de IVA inferiores a 23%

Quase metade do consumo das famílias, 43%, está sujeito à taxa normal de IVA (de 23%), um terço à taxa reduzida, 15% está isento de imposto e apenas um décimo está sujeito à taxa intermédia. Ou seja, “75% da receita de IVA advém da aplicação da taxa normal e apenas 14% da taxa reduzida”, concluem os autores.

A taxa reduzida de IVA pesa mais nas famílias com menores rendimentos, é aplicada “a 37% do seu cabaz de consumo e representa 18% do IVA pago por essas famílias”. Nas famílias com maiores rendimentos, esta taxa aplica-se a mais de um quarto da despesa.

A taxa intermédia é aplicada essencialmente à restauração e abrange 78% do consumo.

Com a aplicação de taxas inferiores à taxa normal de 23%, mantendo constantes os preços e as quantidades consumidas, os investigadores calculam que os consumidores poupam 15% do rendimento disponível. Para os agregados com mais rendimentos, este benefício fiscal desce para 6%.

O principal contributo para este benefício é a taxa reduzida de 6%, que tem menos impacto à medida que aumentam os rendimentos.

Notar ainda que 29% das reduções e isenções de IVA beneficiam os 20% da população com rendimentos mais elevados.

Ainda assim, a taxa média de IVA aumenta com o rendimento e a despesa. “Os 20% de agregados com menores recursos pagam uma taxa média de 12,2% e esta aumenta para 13,7% nos 20% com maior rendimento”. Da mesma forma, “as famílias com despesa abaixo da mediana pagam uma taxa média inferior (12,3% versus 13,4% para as restantes)”.

IVA em Portugal aumenta a desigualdade

Ainda assim, este é um imposto regressivo. As famílias com menores rendimentos, apesar de estarem sujeitas a uma taxa média de IVA inferior, têm uma maior carga fiscal associada, “porque, para estas famílias, o consumo representa uma proporção maior do seu rendimento”.

“Nas famílias em risco de pobreza, o IVA absorve quase um quinto do rendimento disponível”, sublinha o relatório. “A carga fiscal é de 7,4% nas famílias com um nível de despesa abaixo da mediana e de 12,2% nas que situam acima deste referencial.”

O IVA penaliza a distribuição de riqueza em todos os países, mas esta situação é sobretudo gravosa em Portugal. “O IVA em Portugal distingue-se por contribuir para um aumento da desigualdade pós-imposto acima da média da área do euro, revertendo cerca de um terço do efeito redistributivo gerado pela aplicação do IRS”, explicam.

Este “efeito mais acentuado na desigualdade” está associado “à maior regressividade do imposto em Portugal” que, por sua vez, “resulta da maior carga fiscal do IVA sobre as famílias” com menores rendimentos.

As taxas reduzidas mitigam este efeito regressivo do imposto, mas não o anulam.

Os investigadores alertam que o IVA “não é o instrumento mais adequado para promover a redistribuição”, apesar de permitir uma elevada arrecadação de receita.

Recomendam, assim, a ponderação de “eventuais alterações ao IVA”, que tenham em conta “a reação dos consumidores e produtores” e que sejam implementadas “em articulação com os outros instrumentos fiscais disponíveis, tendo em consideração questões de equidade e de eficiência, sem comprometer a sustentabilidade das finanças públicas”.