Estado regista excedente de 134,8 milhões até abril

"As Administrações Públicas (AP) apresentaram, em abril de 2025, um excedente de 134,8 milhões de euros, o que traduz uma melhoria de 2.111,4 milhões de euros face ao [excedente] do ano anterior", revelou a DGO.

No mesmo mês de 2024, as contas públicas apresentaram défice de 1.976,6 milhões de euros.

Esta evolução resulta de um crescimento da receita (9,9%) superior ao verificado na despesa (3,3%).

Receita fiscal do Estado sobe 11% para 17.410 milhões



A receita fiscal do Estado aumentou 11% até abril, para 17.410 milhões de euros, impulsionada pelo IVA e IRS, segundo os dados da execução orçamental divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

"Em abril de 2025 a receita fiscal acumulada do subsetor Estado totalizou 17.410 milhões de euros. Este valor representou um aumento de 1.729,5 milhões de euros (+11%) face ao período homólogo", refere a DGO.

Esta subida é explicada pela subida da receita em 548,5 milhões de euros do lado dos impostos diretos, alicerçada sobretudo no IRS, e pelo aumento homólogo de 1.181 milhões de euros por via dos impostos indiretos.