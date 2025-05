Inflação volta a subir em maio e acelera para 2,3%

A taxa de inflação homóloga terá aumentado para 2,3% em maio, mais 0,2 pontos percentuais do que no mês anterior, segundo a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos não transformados e energia, terá também registado uma variação de 2,3% em maio, acima dos 2,1% registados no mês anterior.

Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 0,1% (-0,1% em abril de 2025) enquanto a variação do índice referente aos produtos alimentares não transformados terá aumentado para 4,1% (3,3% no mês anterior).