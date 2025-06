Álvaro Covões: o ministro da Cultura “devia ser um gestor”

Álvaro Covões, um dos maiores produtores nacionais de eventos culturais, não poupa críticas à ministra Dalila Rodrigues. No entanto, nesta entrevista à Renascença, antes de ser conhecido o novo elenco governativo, o responsável por várias salas de espetáculo e pelo "Nos Alive" não sugere nomes para o lugar, mas aponta o perfil ideal.

Segundo o promotor, "está na altura de ter um ministro ou uma ministra que tutele o setor privado da cultura, o que nunca tivémos". A ministra Dalila Rodrigues foi o mais recente exemplo, mas houve outros, diz.

Quem deve então liderar a pasta da Cultura? Álvaro Covões prefere não nomear publicamente opções, porque essa é uma escolha do primeiro-ministro. Ainda assim, adianta, no programa Dúvidas Públicas, que o cargo deve ser ocupado "idealmente" por um gestor, "com uma forte componente cultural, mas um gestor".

Estes são excertos da entrevista de Álvaro Covões ao programa da Renascença Dúvidas Públicas, que será publicado, na íntegra, este sábado.