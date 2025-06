BCE baixa taxa de juro para 2%

É mais uma descida. O Banco Central Europeu confirmou esta quinta-feira o sétimo corte consecutivo da taxa de juro na zona euro, o oitavo desde o pico inflacionista, tal como era esperado pelos analistas, uma decisão que afeta as três taxas diretoras e que descem 25 pontos base.

Assim, a taxa de juro dos depósitos fica nos 2%, ou seja, metade daquele que foi o seu pico: os 4% de 2023. Para justificar a decisão, a instituição liderada por Christine Lagarde refere que a inflação "situa-se em torno do objetivo de médio prazo de 2%, estabelecido pelo Conselho do BCE", e as previsões apontam para que os valores não se modifiquem muito até 2027.

As novas projeções — e que representam um corte significativo, de 0,3 pontos percentuais abaixo da previsão anterior — apontam que "a inflação subjacente situar-se-á, em média, em 2,0% em 2025, 1,6% em 2026". Já para 2027, a previsão regressa à meta de 2%.

Esta revisão, lê-se no comunicado, “reflete, sobretudo, a previsão de preços mais baixos na energia e um euro mais forte” nos mercados cambiais. Ou seja, fica assim claro que o BCE acredita que a inflação estará abaixo da meta dos 2% em 2026.

Os especialistas do Eurosistema projetam ainda que a inflação — excluindo preços dos produtos energéticos e dos produtos alimentares — seja, em média, "de 2,4% em 2025 e 1,9% em 2026 e 2027, praticamente sem alterações face a março".



Além da taxa de juro de depósitos, as restantes — as aplicáveis às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez — descem para 2,15% e 2,40%.

Todas as descidas têm efeitos a partir de 11 de junho de 2025.