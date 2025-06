BCE poderá anunciar esta quinta-feira a oitava descida das taxas de juro

É esperado para esta quinta-feira o anúncio de mais um corte das taxas de juro. É a convicção do economista João Cerejeira, no dia em que o Banco Central Europeu (BCE) tem prevista mais uma reunião de política monetária. A acontecer, será a oitava redução consecutiva das taxas.

Em declarações à Renascença, João Cerejeira recorda que "o Banco Central Europeu tem assinalado essa tendência da descida das taxas de juros dentro da zona euro".

"É possível que tenhamos esse anúncio. Aliás, a própria Euribor nos vários prazos tem vindo a mostrar uma descida nos últimos meses", adverte.

A possível descida das taxas de juro "é uma boa notícia", sobretudo, para quem paga prestação bancária da casa.

Em entrevista à Renascença, o presidente da Associação de Empresas de Mediação Imobiliária defende que "as prestações podem descer", no entanto, Paulo Caiado, esclarece que apesar do alívio dos encargos, não é expectável que haja uma descida nos preços das casas.

"A descida das taxas de juros é uma boa notícia, porque ela pode, de algum modo, facilitar ou dar algum auxílio, àqueles que têm enorme dificuldade em aceder ao mercado. E, quando um agregado familiar sabe previamente que vai enfrentar uma prestação inferior, está mais seguro para enfrentar uma nova aquisição", explica Paulo Caiado.

"Havendo uma pressão do lado da procura, não havendo oferta, o que vamos assistir é a uma subida do preço das casas", esclarece.

A confirmar-se um novo corte das taxas de juro, será a oitava descida desde que o BCE iniciou este ciclo de redução das taxas, em junho do ano passado.