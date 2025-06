Novo "superministério" pode "contribuir para a dinamização económica", diz Turismo de Portugal

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) disse esta quinta-feira esperar que o novo ministro da Economia e da Coesão Territorial dê prioridade ao setor turístico, considerando que a criação de um "superministério" pode "contribuir para a dinamização económica".

O novo Governo que toma posse esta quinta-feira terá 16 ministérios, menos um do que o anterior, e a Economia passa estar associada à pasta da Coesão Territorial, com Manuel Castro Almeida a liderar a pasta.

"Em teoria, a criação de um "superministério" que junta a Economia e a Coesão Territorial pode até ser positivo já que poderá contribuir para a dinamização económica, estando integradas num mesmo ministério a tutela dos principais setores da economia e a gestão dos fundos e apoios necessários ao desenvolvimento de infraestruturas estratégicas, indispensáveis para o crescimento da economia nacional".

Citado no comunicado, o presidente da CTP, Francisco Calheiros, manifesta expetativa de que, no novo Ministério, "o Turismo continue a ser bem considerado em termos de política pública e de resolução de importantes dossiers estratégicos que necessitam de ser urgentemente colocados em marcha, para o bem do país".

Na orgânica do novo Governo, a CTP destacou também ser positiva a criação de um Ministério da Reforma do Estado.

"Tem sido uma prioridade da CTP alertar para a necessidade urgente de se proceder a uma profunda reforma do Estado, por isso, nós congratulamos com a criação de um ministério específico, que pode desde já ser um bom sinal para que finalmente avancem as reformas tão necessárias ao país" , afirma Francisco Calheiros.

A posse do XXV Governo Constitucional será esta quinta-feira às 18h00, 18 dias depois das eleições, o que constitui o processo mais rápido de formação de Governo nos mandatos presidenciais de Marcelo Rebelo de Sousa.