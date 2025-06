Pesca da sardinha com cerco proibida entre 21 e 23 de junho no Algarve

A pesca da sardinha com arte do cerco está proibida entre 21 e 23 de junho, no Algarve, segundo uma nota da Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

O período de interdição da captura da sardinha aplica-se "na área de jurisdição das capitanias dos portos de reconhecimento da Olhãopesca e Barlapescas, para as 18h00 de sábado (21 de junho) às 18h00 de segunda-feira (23 de junho) Capitanias de Olhão, Faro, Tavira, Vila Real de Santo António, Lagos e Portimão", precisou.

A DGRM é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, que tem por objetivo o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, a execução das políticas de pesca e a preservação dos recursos.