Exportações diminuem 5,7% e importações aumentam 2,4% em abril

As exportações diminuíram 5,7% e as importações aumentaram 2,4% em abril, em termos homólogos, segundo a estimativa rápida do comércio internacional de bens do INE.

Com esta evolução, o défice da balança comercial de bens agravou-se em 614 milhões de euros, face ao mesmo mês de 2024, atingindo os 3.018 milhões de euros em abril de 2025.

Segundo o INE, os combustíveis e lubrificantes explicaram grande parte do decréscimo das exportações de abril, tendo-se registado uma "diminuição expressiva nas transações desta categoria de produtos".