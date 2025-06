Grupo francês BPCE será o novo dono da maioria do capital do Novo Banco

O grupo bancário francês BPCE (Banque Populaire Caísse d´Épargne) será o novo dono da maioria do capital do Novo Banco, por um valor próximo dos 7 mil milhões de euros.

A Bloomberg avança que o grupo está em negociações exclusivas com a Lone Star, o fundo de capitais norte-americano que detém 75% do Novo Banco - com os restantes 25% a pertencerem ao Fundo de Resolução e à Direção-Geral do Tesouro e Finanças.

A decisão de compra será anunciada esta sexta-feira, mas as negociações poderão continuar nos próximos dias.

O grupo francês estará disposto a pagar cerca de 7 mil milhões de euros pelo banco bom que sucede o Banco Espírito Santo. As negociações sugerem também que a Lone Star decidiu seguir com uma venda em vez de prosseguir com uma oferta pública inicial (IPO) para o Novo Banco, segundo a Bloomberg, citando fontes próximas das discussões.

A potencial aquisição do Novo Banco significa uma expansão da presença do BPCE no setor bancário europeu, ao mesmo tempo que corresponde às intenções da Lone Star, que procurava uma saída para o investimento no banco português.

O BPCE é o segundo maior grupo bancário em França e em Portugal, tem o Banco Primus e uma sucursal da Natixis, no Porto.