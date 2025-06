Notícia Renascença. "Rei dos Frangos" tem nova proposta para vender ações do Benfica

Há mais um estrangeiro interessado em entrar no capital do Benfica. José António dos Santos, mais conhecido por "Rei dos Frangos", admite, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, que recebeu na quarta-feira uma nova proposta para a compra da participação que tem na SAD benfiquista.

Em causa estão 16,38% do capital do clube, uma parte detida pelo empresário e a restante pelo Grupo Valouro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O interessado é, novamente, estrangeiro, mas não se trata do mesmo grupo que apresentou a anterior oferta. "É uma proposta nova", garante José António dos Santos.

O empresário não identifica quem está interessado no capital do clube da Luz, mas garante que também não é o grupo norte-americano Lenore Sports Partners, que já detém cerca de 5% do capital, incluindo os 3% de Luís Filipe Vieira.

José António dos Santos mantém que não vende por menos de 12 euros a ação e acrescenta que a dois euros já ganhava dinheiro. Ou seja, espera ganhar, pelo menos, 10 euros por ação, ou cerca de 37 milhões com este negócio, segundo as contas da Renascença. Para o "Rei dos Frangos", perder dinheiro está fora de questão

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o empresário diz estar ainda a avaliar a nova proposta, mas admite que cumpre quase todas as condições: vender tudo, pelo preço mínimo de 12 euros e com pagamento imediato. O que falta? Acertar a forma de pagamento, a única coisa que neste momento pode impedir o negócio, segundo José António dos Santos.

A partir do momento em que não há uma decisão sobre este conjunto de ações, a maior participação individual na SAD benfiquista, continua tudo em aberto. O "Rei dos frangos" admite até reforçar a posição e comprar mais ações do clube, o que nunca fará é doar as ações ao Benfica, como já sugeriu João Diogo Manteigas, um dos candidatos à presidência.

"O clube tem muito dinheiro e tem capacidade de realizar muito dinheiro, não precisa (da doação)", diz José António.

Empresário admite apoiar candidatura ao Benfica



Já a venda das ações ao clube, outra proposta de Manteigas, não será nenhum problema, desde que paguem. "O dinheiro é igual, vir do A ou do B", defende.

Sobre as eleições para a presidência do Benfica, não comenta a possibilidade de Rui Costa se recandidatar, nem os nomes que já estão na corrida: João Diogo manteigas, Cristóvão Carvalho, João Noronha Lopes e Martim Mayer.

José António dos Santos, o segundo maior acionista, depois do clube, admite apoiar uma candidatura, mas ainda espera ser surpreendido. "Há elementos que já falaram publicamente que podem ser concorrentes e que são bons", diz, sem referir nomes.

São excertos do programa Dúvidas Públicas, da Renascença, que esta semana entrevistou os gémeos José António e António José dos Santos, donos do grupo Valouro, que em abril celebrou 150 anos.

Um trabalho que poderá ouvir ou ver na íntegra a partir deste sábado.