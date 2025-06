Venda do Novo Banco permite ao Estado recuperar 2 mil milhões de euros

A Lone Star informou esta sexta-feira, em comunicado, que chegou a acordo com o grupo bancário francês BPCE para a venda do Novo Banco por um montante equivalente a uma valorização de 6.400 milhões de euros para 100% do capital social. A conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Em comunicado, o Ministério das Finanças assinala que esta operação “conclui um longo processo, iniciado com a resolução do BES e a posterior alienação, em 2017, do Novo banco à Lone Star, contribuindo para salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro português”.

“A compra por parte do BPCE representa para Portugal um sinal muito importante de confiança dos investidores internacionais no nosso país e na economia nacional”, acrescenta a nota do gabinete de Miranda Sarmento, destacando que o BPCE “é um banco de elevada credibilidade, solidez e performance”.