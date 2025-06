Banco de Portugal alerta para fraudes com falsas carteiras de criptoativos

O Banco de Portugal emitiu esta segunda-feira um alerta sobre tentativas de fraude que envolvem contactos telefónicos, e-mails ou mensagens, maioritariamente em língua inglesa, em que os infratores se fazem passar por representantes de entidades ligadas à gestão de investimentos em criptoativos.

De acordo com o regulador, os burlões contactam as vítimas identificando-as pelo nome, tentando conferir maior credibilidade ao esquema, e afirmam que estas possuem uma carteira digital com saldo positivo, mas em estado inativo, o que poderia levar à perda dos fundos alegadamente nela existentes.

“É provável que o autor destes contactos não represente nenhuma entidade gestora de carteiras de criptoativos”, adverte o Banco de Portugal.

A estratégia passa por convencer a vítima a pagar montantes para reativar a carteira e, supostamente, recuperar os fundos. Em muitos casos, é fornecido acesso a uma plataforma digital onde é possível visualizar um saldo fictício, que poderá até mostrar uma valorização, com o objetivo de induzir novos pagamentos para reforço do investimento.

“É provável que, tanto a carteira digital como a plataforma online que é disponibilizada, sejam fictícias”, alerta o regulador.

O Banco de Portugal recomenda que não se realizem pagamentos com o intuito de reativar ou reforçar carteiras digitais de criptoativos, uma vez que estes esquemas visam exclusivamente ludibriar os utilizadores.

Em caso de suspeita de burla, as vítimas devem contactar de imediato a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Judiciária ou o Ministério Público.