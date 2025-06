PRR "esteve atrasado, mas já não está" e Portugal não perderá "um euro"

O ministro da Economia e da Coesão Territorial afirmou esta terça-feira que a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já não está atrasada e assegurou que o país não perderá "um euro" destes fundos europeus.

Na sua intervenção no debate do programa do XXV Governo Constitucional, Manuel Castro Almeida anunciou que a próxima tranche destes fundos, a oitava, será pedida até final do ano, "bem dentro do prazo previsto".

O ministro admitiu que "a execução do PRR estava atrasada" quando o anterior executivo PSD/CDS-PP iniciou funções, em abril de 2024, mas foram tomadas várias medidas para recuperar os atrasos.

"O sétimo pedido de pagamento está pronto a ser apresentado. Aguarda apenas pela aprovação do sexto pedido, que deve acontecer nas próximas semanas. Ou seja, o PRR não está atrasado. Esteve, mas já não está", afirmou.