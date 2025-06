Produção automóvel em Portugal caiu 5,5% até maio

A produção e montagem de veículos automóveis caiu 5,5%, entre janeiro e maio, em termos homólogos, tendo saído das fábricas instaladas em Portugal 144.996 veículos, mas no mês de maio subiu 35%, disse esta quarta-feira a ACAP.

Em comunicado, Associação Automóvel de Portugal (ACAP) destacou que "em termos acumulados, nos cinco meses de 2025, saíram das fábricas instaladas em Portugal 144.996 veículos, ou seja, menos 5,5% do que em igual período do ano anterior".

Já no mês de maio, foram produzidos em Portugal 36.524 veículos automóveis o que "representou um crescimento de 35% face ao mês homólogo de 2024", indicou.

Segundo os dados da ACAP, nos primeiros cinco meses do ano, foram produzidos em Portugal 113.030 veículos ligeiros de passageiros, menos 9,6% do que no período homólogo, enquanto no mês de maio foram produzidos 29.390, mais 39,6%.

Já no que diz respeito os ligeiros de mercadorias, até maio foram produzidos 30.631 veículos (mais 16,5%) e no quinto mês do ano 6.874 (mais 20,3%).

Segundo a ACAP, "a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional - com 87,8% - com a Alemanha (20,1%), Itália (12,0%), França (11,0%), Turquia (10,6%) e Espanha (9,7%) no topo do ranking".

Por outro lado, o mercado americano, "liderado pelo Chile (3,0%), posiciona-se em segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal com 3,4% das exportações. África encontra-se no terceiro lugar com 3% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal".

Já relativamente à montagem de pesados, nos primeiros cinco meses de 2025, "apresentou uma queda de 29% face igual período do ano anterior, representando 93 veículos montados em 2025", sendo que, neste período, "apenas foram montados veículos pesados de passageiros".