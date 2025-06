Países da UE aprovam financiamento recorde de 100 mil milhões no Banco Europeu de Investimento

Segundo a responsável espanhola, isto "mostra o papel crucial do grupo BEI no apoio às prioridades estratégicas da Europa".

Citada no comunicado, a presidente do grupo BEI, Nadia Calviño, sublinhou o "apoio unânime dos acionistas, os 27 Estados-membros, às propostas para financiamento recorde da defesa, segurança energética e liderança tecnológica".

Reunidos no Luxemburgo na sua reunião regular do mês, os ministros das Finanças da UE, que compõem o Conselho de Governadores do BEI, confirmaram a aprovação dos Conselhos de Administração do BEI e do Fundo Europeu de Investimento para este aumento do financiamento destinado à segurança e defesa, redes de energia e a um novo programa para impulsionar a liderança tecnológica da Europa.

O novo teto de financiamento do grupo BEI para 2025 resulta de uma revisão intermédia do plano operacional da instituição e inclui uma fatia de 3,5% do total do financiamento destinado à segurança e defesa europeias, um financiamento recorde superior a 11 mil milhões de euros para redes de eletricidade e armazenamento na Europa e ainda apoio reforçado à inovação tecnológica e industrial da UE.

Ainda esta sexta-feira, foi aprovado que o ministro das Finanças checo, Zbynek Stanjura, assuma a presidência do Conselho de Governadores por um ano e que a nova presidente do Comité de Auditoria seja Katja Pluto, substituindo no cargo o português Nuno Gracias Fernandes.

O BEI é a instituição de empréstimo a longo prazo da UE, propriedade dos seus Estados-membros.

Enquanto banco da UE, financia investimentos em prioridades centrais como a ação climática, digitalização, segurança e defesa, coesão, agricultura e bioeconomia, infraestruturas sociais, União dos Mercados de Capitais e o fortalecimento do papel da Europa.

Em 2024, o grupo BEI assinou quase 89 mil milhões de euros em novos financiamentos para mais de 900 projetos de alto impacto, mobilizando mais de 100 mil milhões de euros em investimento para a segurança energética da Europa e cerca de 110 mil milhões de euros em capital de crescimento para 'startups' e empresas inovadoras.