Governo admite medidas para combustíveis se existirem subidas significativas e duradouras

O governante fez ainda referência ao "agravamento significativo" do conflito entre Israel e Irão neste fim de semana, que assumiu uma nova dimensão com os bombardeamentos pelos Estados Unidos de várias instalações nucleares iranianas, e sublinhou que "os efeitos na formação dos preços "irão sentir-se mais à frente".

Para já, "esses impactos ainda são largamente potenciais", indicou Leitão Amaro, lembrando ainda que "Portugal tem o seu fornecimento de petróleo e de gás muito assente em origens atlânticas", ou seja, em geografias que não o Médio Oriente, e com muitos contratos de longo prazo, isto apesar de reconhecer que as tensões geopolíticas têm impacto na formação de preços destas matérias-primas nos mercados internacionais.

Perante a escalada do conflito e o encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do tráfego marítimo de petróleo, os preços do crude subiram cerca de 1%.

No caso do Brent, a referência na Europa, depois de ter subido esta manhã acima dos 81 dólares por barril na abertura dos mercados, estava a avançar 0,94% para 76,20 dólares.

Entretanto, a referência americana, o West Texas Intermediate (WTI), subia 0,99% para 74,55 dólares, antes da abertura dos mercados.