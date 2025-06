Portugal com excedente orçamental de 0,2% no primeiro trimestre

O setor das Administrações Públicas (AP) registou um excedente de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Considerando os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP [Administrações Públicas] no 1.º trimestre de 2025 atingiu 125 milhões de euros, correspondendo a 0,2% do PIB, o que compara com -0,4% no período homólogo", lê-se no destaque do gabinete de estatísticas.

A receita cresceu 7,8%, em termos homólogos, enquanto a despesa aumentou 6,4%.