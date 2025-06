Governo propõe descidas do IRS entre 0,4% e 0,6% nas taxas dos primeiros oito escalões

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que a proposta do Governo prevê decréscimos das taxas de IRS de 0,5% entre o primeiro e terceiro escalões, 0,6% entre o quarto e sexto e 0,4% no sétimo e oitavo.

"Esta diminuição não abrange o nono e último escalão, e como se nota daquilo que acabei de dizer, tem a proteção dos primeiros três escalões, de rendimentos mais baixos, e tem um reconhecimento, um reforço das condições de rendimento e remuneração da classe média portuguesa", destacou Luís Montenegro, no excerto de uma entrevista à RTP que será transmitida na íntegra hoje à noite.

Segundo o primeiro-ministro, a proposta dará entrada "hoje mesmo na Assembleia da República para que possa ser discutido já na próxima semana".

O primeiro-ministro destacou que esta será já a terceira descida do IRS em governos que lidera e prometeu "continuar a fazê-lo durante a legislatura".

Na semana passada, durante a discussão do programa do Governo, o primeiro-ministro já tinha anunciado que a proposta de redução de IRS seria apresentada "nas próximas duas semanas". O programa do executivo PSD/CDS-PP prevê a redução do IRS em dois mil milhões de euros até 2029, com uma descida de 500 milhões já em 2025.