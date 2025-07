Climatização. Ambientalistas apelam à retoma do benefício fiscal na compra de equipamentos

Os ambientalistas da Associação Zero pedem, esta terça-feira, ao Governo que reverta a perda do benefício fiscal na compra de equipamentos sustentáveis para a climatização.

Em causa bombas de calor e painéis fotovoltaicos que passam a ser taxados a 23% de IVA, tal como os ares condicionados.

À Renascença, o presidente da Zero, Francisco Ferreira, pede a intervenção imediata do Executivo.

"Estamos convencidos que é possível tomar uma iniciativa desde já para rapidamente regressarmos a um iva de 6% sem problemas levantados pela União Europeia", assegura o ambientalista, que considera que o aumento do IVA na compra destes equipamentos significa um retrocesso na eficiência energética.

"É preciso é o Governo mexer-se e, já agora, explicar o que e que aconteceu para não terem contemplado a sua continuação aquando da decisão do orçamento de 2025", acrescenta.

Já esta segunda-feira a Iniciativa Liberal entregou um projeto de lei na Assembleia da República para pedir a manutenção permanente da taxa reduzida de 6% sobre os equipamentos como ares condicionado, painéis solares e bombas de calor.

O partido diz que o programa é um sinal forte, claro e positivo do compromisso do Estado com a descarbonização e a justiça energética.