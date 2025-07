É cada vez mais caro comprar casa em Portugal. Os preços subiram 8% em junho face ao mesmo mês de 2024 e aumentaram 4,4 % em relação ao trimestre anterior.

De acordo com o índice de preços do site Idealista, no final do mês passado, o preço do metro quadrado situava-se em quase 2.900 euros, tendo em conta o valor mediano.

O preço da habitação em junho subiu em 15 capitais de distrito, com Setúbal, Santarém, Évora e Ponta Delgada a liderarem a lista.

Os valores subiram 6% no Porto e em Lisboa 2,3%.