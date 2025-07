Investimento no SNS permitiu retorno de 9,5 mil milhões para a economia

O investimento no Serviço Nacional de Saúde no ano passado permitiu um retorno económico de 9,5 mil milhões de euros, superior em 2,9 mil milhões ao valor de 2023, indica um estudo a que a Lusa teve acesso.

Segundo os dados do Índice de Saúde Sustentável, desenvolvido pela Nova Information Management School (Nova IMS), quase metade dos portugueses (46%) faltou pelo menos um dia ao trabalho em 2024 por motivos de saúde e 10,8% faltaram mais de 20 dias (6% em 2023).

Contudo, a prestação de cuidados de saúde pelo SNS permitiu evitar uma ausência laboral de dois dias, representando uma poupança de mil milhões de euros.

Os cuidados prestados no SNS permitiram ainda evitar a perda de 10,3 dias de trabalho por pessoa, o que se traduziu numa poupança adicional de 5,3 mil milhões de euros.

No total, somando o impacto no absentismo e na produtividade, o SNS permitiu uma poupança global de 6,3 mil milhões de euros por via dos salários.

Considerando o impacto da poupança por via dos salários e a relação entre produtividade/remuneração (valores referência do INE), o estudo conclui que os cuidados prestados pelo SNS permitiram um retorno para a economia de 9,5 mil milhões de euros.

Em declarações à Lusa, o coordenador do estudo, Pedro Simões Coelho, explicou: "O impacto no absentismo caiu ligeiramente (...) e o impacto na produtividade (...) cresceu muito significativamente, ou seja, no geral, tem havido uma subida do efeito do SNS na economia, que se tem feito sentir, sobretudo, por via do presenteísmo".

"E porquê? Tem a ver com o fenómeno pós-Covid, que foi a uma gestão mais flexível do trabalho, que muitas vezes pode ser feito remotamente e, nos últimos anos, o SNS tem estado a contribuir menos para que as pessoas não faltem ao trabalho, mas mais para que as pessoas não percam a sua produtividade por via da degradação do estado de Saúde e do seu bem-estar", explicou.

Os dados do estudo indicam que a maioria dos portugueses (74%) considera o seu estado de saúde "bom" ou "muito bom". Quando questionados, numa escala de 0 a 100, os portugueses classificaram o seu estado de saúde em 75. Sem o contributo do SNS, esse valor seria de apenas 66,6, o que revela um ganho de 8,4 pontos atribuído diretamente ao impacto dos cuidados prestados.

Os resultados serão apresentados hoje, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.