Confederação do Comércio e Serviços quer "Relatório Draghi nacional"

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) quer que o Governo prepare um "Relatório Draghi" nacional com uma "visão integrada de médio/longo prazo".

A ideia está expressa num documento preparado para a conferência "O futuro da Europa: Modelo Europeu e o Esgotamento do Milagre Alemão”, uma parceria com a Renascença e que marca o início dos 50 anos da CCP.

Segundo a presidência da CCP, o documento deve ser uma iniciativa do executivo, mas executado por uma "equipa plural de investigadores independentes, que consulte os partidos com representação parlamentar e os parceiros sociais".

A ideia será fazer um "diagnóstico rigoroso" sobre a situação do país e traçar planos para uma década, que "não se limite a formular orientações de ordem geral, ou a constituir um repositório de medidas em curso, mas que aponte as mudanças necessárias e as metas a atingir".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



No documento lê-se que o futuro de Portugal está "em grande medida associado ao futuro da Europa" e que a União Europeia deve ter uma "nova agenda" para a integração e a competitividade, a confederação que representa as empresas da área do comércio e serviços entende que o país deve "dispor de uma orientação estratégica própria" que se adapte às "orientações e as prioridades da política europeia".

A CCP estabelece nove prioridades, sendo a primeira a "aposta na inovação e em atividades intensivas em conhecimento", que permitiria "aumentar o valor nacional incorporado naquilo que produzimos".

A segunda prioridade seria "investir nas pessoas e no território", com "especial destaque às políticas de cidade". Neste capítulo, a CCP defende também ""uma política de imigração controlada que atraia trabalho mais qualificado".

A CCP defende como terceira prioridade "reforçar a internacionalização do sistema de enisno superior" e "promover uma maior integração/cooperação entre os sistemas de I e D [Investigação e Desenvolvimento] e de ensino, por um lado, e o mundo empresarial, por outro".

A quarta prioridade sugerida pela CCP é "reforçar uma política externa ao nível das relações económicas de diversificação de mercados e parceiros".

A Confederação do Comércio e Serviços defende também que, face "às limitações do Estado investidor", deve ser "prioritário dar às empresas a possibilidade de exercerem um papel motor do crescimento económico".

A sexta prioridade da CCP aponta para "uma forte aposta na melhoria das infraestruturas de transportes que aumente a mobilidade no interior do território nacional".

De seguida, a CCP defende "melhorar de forma signifticativa a qualidade e a eficiência dos serviços públicos" e, como oitava prioridade, "atrair para Portugal empresas prestadoras de serviços intensivos em conhecimento". "Portugal não pode ficar arredado da 'revolução digital'", argumenta a CCP.

Por fim, a nona prioridade passa por "apoiar o esforço de investimento das empresas", através de uma reforma da "estrutura de financiamento".

A CCP defende que este "relatório Draghi nacional" deve ter um "programa calendarizado de ações concretas" que permita tornar Portugal "um país mais competitivo" que satisfaça "as reais necessidades dos portugueses".

A CCP distancia-se de documentos "como os do Programa Nacional de Reformas (PNR) e a Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica 2020-2030, da responsabilidade de António Costa e Silva, textos esses elaborados na lógica e de acordo com os critérios de utilização dos fundos europeus", defendendo antes "a importância de, na legislatura que agora se inicia, o país poder dispor de algo que possa constituir o equivalente de um 'Relatório Draghi" nacional'.