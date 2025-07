​Sol, boa vizinhança e rigor económico. “Sul da Europa vai fortalecer-se relativamente ao norte”

Nesta linha, o economista defende que os países do Sul da Europa devem exigir aos do Norte da Europa o mesmo que lhes foi exigido durante a crise financeira da zona euro.

Nesta intervenção, Münchau criticou ainda a ideia de que as despesas com a defesa não contem para o défice. “A dívida é um imposto futuro. Não faz sentido tributar gerações futuras pela segurança que estamos a comprar para nós mesmos”, argumenta.

Münchau considera que “estes são valores que estão com grande procura e qualquer um que administre sua economia, de forma conservadora e prudente, estará numa posição muito forte ”.

“O sol é uma vantagem , nem sempre como um dia como ontem, mas é ótimo para energia. A Alemanha não é nem ventosa nem ensolarada, então não é uma vantagem. Portugal e Espanha têm muito sol que podem armazenar, têm vizinhos no norte da África com os quais podem cooperar e podem beneficiar diretamente por meio da transmissão de energia”, exemplificou.

“Acho que a situação está a mudar. Acho que o sul da Europa vai fortalecer-se em relação ao norte”, disse na conferência “O futuro da Europa: Modelo Europeu e o Esgotamento do Milagre Alemão”.

O economista e escritor Wolfgang Münchau considera que o panorama económico europeu está a mudar e que Portugal e os países do sul da Europa vão ser mais fortes do que o norte .

Nesta conferência, uma parceria da Renascença com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Münchau traçou um retrato de uma Alemanha que começou a ter problemas económicos no início dos anos 2000 e “esqueceu a economia digital”.

“Em 2013, quando já havia iphone 6 ou 7, [Angela] Merkel considerou a internet algo novo”, disse.

Münchau considerou ainda que há que ser “realistas” e constatar que os grandes avanços tecnológicos do século XXI, como a inteligência artificial ou os carros elétricos e autónomos, “não são invenções alemãs, nem europeias”.

Sobre a administração norte-americana, Münchau antevê que “o cenário mais benigno será a existência de tarifas económicas nos 10%” e que estas taxas ficarão para lá de Donald Trump.

O economista considera que, no futuro, quando Trump deixar a Casa Branca, o “diálogo será mais educado”, mas “não vai ser fundamentalmente diferente”.