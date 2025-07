Tarifas. Miranda Sarmento acredita em acordo entre Europa e EUA

O ministro das Finanças acredita que a União Europeia e os Estados Unidos da América vão chegar a um acordo com tarifas abaixo dos 10% - o que ajudaria a manter as trocas comerciais.

Esta convicção foi manifestada por Joaquim Miranda Sarmento, em entrevista à Bloomberg, esta segunda-feira.

"É possível chegar a um acordo com tarifas muito baixas, um acordo que possa ser percebido como benéfico para ambas as partes e que possa continuar a permitir-nos negociar e agregar valor aos nossos cidadãos", entende Sarmento, que acredita que as tarifas podem situar-se em "provavelmente menos de 10%".

O ministro espera ter uma atualização do que a Comissão Europeia conseguiu negociar com a administração dos EUA no encontro de ministros das Finanças da zona euro e da União Europeia que se realiza até terça-feira.

É a resposta do ministro português ao recente anúncio dos Estados Unidos de tarifas recíprocas e globais a partir de 1 de agosto.