Tarifas. Portugal aguarda negociações entre União Europeia e Estados Unidos

Portugal vai aguardar pelo desfecho das negociações sobre as tarifas com os Estados Unidos da América, na expectativa de um acordo, mas sem excluir nenhuma opção, em conjugação com a União Europeia, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Vamos aguardar, sem excluir nenhuma opção e sempre em conjugação com a União Europeia", afirmou Paulo Rangel aos jornalistas, num hotel em São Tomé.

Numa reação em nome do Governo ao anúncio da imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia (UE) feito este sábado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros realçou que "a Comissão Europeia é que está a conduzir as negociações".

O ministro considerou que "é fundamental que se perceba que as negociações continuam pelo menos até ao dia 1 de agosto, que é o prazo limite, que passou de 9 de julho para 1 de agosto", até ao qual "ainda não existe um quadro final".

Segundo Paulo Rangel, o comunicado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, "reflete na íntegra as linhas de posicionamento que o Governo português transmitiu às entidades europeias" sobre esta matéria.

"Ou seja, consideramos que é um posicionamento negativo, no entanto as negociações estão em curso", referiu, manifestando a expectativa de haja "um desenlace positivo para ambos os lados do Atlântico".

"Como diz a presidente da Comissão Europeia, vamos continuar as negociações, e nenhuma opção está excluída. Isto é, não está excluído que, se estivermos perante uma situação de escalada como esta por exemplo está anunciada, tenha de haver uma reação, digamos, também ela no sentido de reforçar os direitos aduaneiros recíprocos, portanto, uma reação de reciprocidade", acrescentou.

O ministro ressalvou que uma eventual resposta da UE "pode não ser exatamente igual" e reforçou: "A nossa vontade é chegar a um acordo".