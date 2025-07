Mercado da habitação continua a crescer. 2024 com volume recorde de vendas, preços e rendas subiram mais de 10%

Os dados divulgados esta sexta-feira, com a publicação das Estatísticas da Construção e Habitação 2024, mostram um crescimento de 20,8% no volume do mercado imobiliário face a 2023 , quando foi de 28 mil milhões de euros.

Uma explicação para o mercado atingir um recorde no volume de transações, mas não no número de casas vendidas, está na subida do preço mediano da habitação, que foi de 10,3% em 2024. No ano passado, o preço mediano de alojamentos familiares foi de 1.777 euros por metro quadrado.

O preço mediano da habitação manteve-se acima do valor nacional nas regiões da Grande Lisboa (2.939 euro/m2), Algarve (2.752 euro/m2), Madeira (2.395 euro/m2), península de Setúbal (2.117 euro/m2) e Área Metropolitana do Porto (1.986 euro/m2), de acordo com os dados do INE.

Dos 308 municípios do país, 54 apresentaram um preço mediano superior ao valor nacional, localizados maioritariamente no Algarve (14 em 16 municípios), Grande Lisboa (todos os nove municípios), Península de Setúbal (oito em nove municípios) e Área Metropolitana do Porto (sete em 17 municípios).