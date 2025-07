Portugueses são quem gasta mais em alimentação na União Europeia

Os portugueses são quem mais gasta em alimentação e bebidas não alcoólicas por ano na União Europeia, ajustando os preços ao poder de compra de cada Estado-membro.

Segundo o Expresso, em média, os portugueses gastaram um total de 3.314 euros por pessoa no ano de 2024 - com Portugal a ficar em terceiro neste indicador na UE - e, caso todos os países do bloco europeu tivesse o mesmo nível de custo de vida, Portugal seria o país com mais gastos em alimentação.

A despesa real, de acordo com números do Eurostat, ficou-se pelos 3.330 euros por ano per capita - uma subida de 43,5% nos últimos cinco anos, em relação a 2020.

A inflação dos preço dos alimentos em Portugal (33,5%) superou largamente a subida média de preços, que foi de 21,5% desde fevereiro de 2020.

Frutas, açúcar, confeitaria, mel, produtos à base de açúcar e a carne foram os produtos que mais subiram face ao período pré-pandemia, com aumentos de cerca de 40%.