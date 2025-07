Desemprego recua 3,8% em junho e atinge valor mais baixo em quase 2 anos

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 3,8% em junho, em termos homólogos, e 2,5% face a maio, para 293.488, o valor mais baixo desde julho de 2023, segundo dados do IEFP.

Segundo os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no final de junho "estavam registados, nos serviços de emprego do Continente e Regiões Autónomas, 293.488 indivíduos desempregados, número que representa 66,1% de um total de 443.860 pedidos de emprego".

São menos 11.458 pessoas inscritas nos centros de emprego, face a junho de 2024. Trata-se do valor mais baixo desde julho de 2023, isto é, em quase dois anos, quando estavam registadas 284.330 pessoas nos centros de emprego, segundo a análise dos dados disponíveis.

Para este recuo contribuíram "os inscritos há menos de 12 meses (-11.812), os que procuram um novo emprego (-9.916) e os maiores de 25 anos (-8.345)", revela o IEFP.

Já na comparação em cadeia, isto é, face a maio, trata-se de menos 7.417 pessoas inscritas nos centros de emprego. É o quinto mês consecutivo a recuar, isto é, desde fevereiro.